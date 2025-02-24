ЄС планує призначити спільного представника для переговорів щодо України

Європа розглядає можливість призначення спільного представника для участі в майбутніх переговорах щодо України. Він може представляти не лише ЄС, а й інші союзні країни, зокрема Велику Британію, Норвегію та Ісландію. Про це сказав Президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну", передає УНН.

Безумовно, лише Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку ефективних та довготривалих мирних переговорів. Звичайно, всі ми вітаємо великі зусилля Президента Трампа в тому, щоб натиснути на путіна, на росію. Із початком перемовин я сподіваюся, що ці двосторонні перемовини відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але лише Україна може вирішити, коли для цього вже настали умови - сказав Кошта.

Він додав, що ця війна не лише про Україну, а й про європейську безпеку, тому важливо, щоб Європа брала участь у переговорах і була в них представлена.

Мова йде не тільки про Європейський Союз, але й про наші дружні країни — Норвегію, Велику Британію, Ісландію, тому що всі вони долучалися до надання підтримки Україні. Всі вони занепокоєні питанням європейської безпеки. Я вважаю, що якщо ми матимемо спільного представника, який би представляв не тільки ЄС, але й інші європейські країни, нашу загальну європейську позицію, це було б важливо. Ми це обговоримо протягом наступного засідання Європейської ради, яке призначено на 6 березня. Я сьогодні запросив лідерів країн та урядів до участі. Це спеціальне засідання буде присвячене обговоренню того, як нам підвищити наші спроможності, як посилити українські спроможності - підсумував Кошта.

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністр Словаччини Петер Кмец наголосив на важливості залучення України та Європейського Союзу до майбутніх мирних переговорів, що стали актуальними після змін у підходах Сполучених Штатів Америки.