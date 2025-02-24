ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Европа рассматривает возможность назначения общего представителя для участия в будущих переговорах по Украине. Он может представлять не только ЕС, но и другие союзные страны, в частности Великобританию, Норвегию и Исландию. Об этом сказал Президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину", передает УНН.

Безусловно, только Украина может решать, когда возникнут условия для начала эффективных и долговременных мирных переговоров. Конечно, все мы приветствуем большие усилия Президента Трампа в том, чтобы надавить на путина, на россию. С началом переговоров я надеюсь, что эти двусторонние переговоры откроют двери для настоящих мирных переговоров. Но только Украина может решить, когда для этого уже наступили условия

Он добавил, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Европа участвовала в переговорах и была в них представлена.

Речь идет не только о Европейском Союзе, но и о наших дружественных странах - Норвегии, Великобритании, Исландии, потому что все они приобщались к оказанию поддержки Украине. Все они обеспокоены вопросом европейской безопасности. Я считаю, что если мы будем иметь общего представителя, который бы представлял не только ЕС, но и другие европейские страны, нашу общую европейскую позицию, это было бы важно. Мы это обсудим в течение следующего заседания Европейского совета, которое назначено на 6 марта. Я сегодня пригласил лидеров стран и правительств к участию. Это специальное заседание будет посвящено обсуждению того, как нам повысить наши способности, как усилить украинские способности