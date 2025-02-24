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ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Киев  •  УНН

 • 36978 просмотра

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Европа рассматривает возможность назначения единого представителя для будущих переговоров по Украине от ЕС и союзных стран. Вопрос обсудят на специальном заседании Европейского совета 6 марта.

Европа рассматривает возможность назначения общего представителя для участия в будущих переговорах по Украине. Он может представлять не только ЕС, но и другие союзные страны, в частности Великобританию, Норвегию и Исландию. Об этом сказал Президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину", передает УНН.

Безусловно, только Украина может решать, когда возникнут условия для начала эффективных и долговременных мирных переговоров. Конечно, все мы приветствуем большие усилия Президента Трампа в том, чтобы надавить на путина, на россию. С началом переговоров я надеюсь, что эти двусторонние переговоры откроют двери для настоящих мирных переговоров. Но только Украина может решить, когда для этого уже наступили условия 

- сказал Кошта.

Он добавил, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Европа участвовала в переговорах и была в них представлена.

Речь идет не только о Европейском Союзе, но и о наших дружественных странах - Норвегии, Великобритании, Исландии, потому что все они приобщались к оказанию поддержки Украине. Все они обеспокоены вопросом европейской безопасности. Я считаю, что если мы будем иметь общего представителя, который бы представлял не только ЕС, но и другие европейские страны, нашу общую европейскую позицию, это было бы важно. Мы это обсудим в течение следующего заседания Европейского совета, которое назначено на 6 марта. Я сегодня пригласил лидеров стран и правительств к участию. Это специальное заседание будет посвящено обсуждению того, как нам повысить наши способности, как усилить украинские способности 

- подытожил Кошта.

Напомним

Вице-премьер-министр Словакии Петер Кмец отметил важность привлечения Украины и Европейского Союза к будущим мирным переговорам, которые стали актуальными после изменений в подходах Соединенных Штатов Америки. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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norvegiyaНорвегия
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slovakiyaСловакия
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