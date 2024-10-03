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ЄС надасть Лівану гуманітарну допомогу на 30 мільйонів євро

ЄС надасть Лівану гуманітарну допомогу на 30 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 16558 перегляди

Європейська комісія оголосила про надання Лівану 30 млн євро гуманітарної допомоги через загострення конфлікту з Ізраїлем. Допомога включатиме продовольство, притулок та медичну підтримку для цивільного населення.

Європейська комісія оголосила про те, що у зв'язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" до Лівану буде направлена ​​гуманітарна допомога на суму 30 млн євро. Про це пише УНН з посиланням на Європейську комісію.

Деталі 

Новий пакет екстреної допомоги надасть термінову продовольчу допомогу, притулок та медичну допомогу, а також іншу важливу підтримку. Єврокомісія також сприяє доставці матеріальної допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС до Бейрута.

У Європейській комісії відзначили, що таким чином цього року ЄС вже передав Лівану гуманітарної допомоги на понад 100 мільйонів євро.

ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу народу Лівану. Наше нове фінансування забезпечить цивільних особам таку необхідну допомогу в цей дуже важкий час. Ми продовжуємо закликати до припинення вогню (...), а також до звільнення всіх заручників

- заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. 

Нагадаємо

Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, ООН попереджає про ризик нової хвилі біженців до Європи. Близько мільйона ліванців вже стали вимушеними переселенцями, що становить 20% населення країни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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