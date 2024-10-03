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ЕС предоставит Ливану гуманитарную помощь на 30 миллионов евро

ЕС предоставит Ливану гуманитарную помощь на 30 миллионов евро

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 16:00  •  3678 просмотра

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Европейская комиссия объявила о предоставлении Ливану 30 млн евро гуманитарной помощи из-за обострения конфликта с Израилем. Помощь будет включать продовольствие, убежище и медицинскую поддержку для гражданского населения.

Европейская комиссия объявила о том, что в связи с обострением конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливан будет направлена гуманитарная помощь на сумму 30 млн евро. Об этом пишет УНН со ссылкой на Европейскую комиссию.

Детали 

Новый пакет экстренной помощи предоставит срочную продовольственную помощь, убежище и медицинскую помощь, а также другую важную поддержку. Еврокомиссия также способствует доставке материальной помощи через Механизм гражданской защиты ЕС в Бейрут.

В Европейской комиссии отметили, что таким образом в этом году ЕС уже передал Ливану гуманитарной помощи на более 100 миллионов евро.

мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь народу Ливана. Наше новое финансирование обеспечит гражданским лицам столь необходимую помощь в это очень трудное время. Мы продолжаем призывать к прекращению огня (...), а также к освобождению всех заложников

- заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Напомним,

Из-за обострения конфликта между Израилем и Ливаном, ООН предупреждает о риске новой волны беженцев в Европу. Около миллиона ливанцев уже стали вынужденными переселенцами, что составляет 20% населения страны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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