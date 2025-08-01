Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки
Київ • УНН
Андрій Єрмак провів переговори з радниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Обговорювалася підготовка двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, що передбачає фінансову підтримку європейських партнерів.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову із радником арем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та заступником дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів. Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластеру на шляху вступу України до ЄС
У свою чергу, партнери підтвердили наявність позитивних сигналів з боку Білого дому щодо рішучих дій проти Росії, зокрема, щодо санкцій на російську нафту та вторинні мита після завершення 10-денного дедлайну, визначеного президентом США Дональдом Трампом.
Єрмак наголосив на важливості продовження особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.
Кабмін планує залучити 400 млрд грн для фінансування сектору безпеки та оборони - Свириденко29.07.25, 21:07 • 4587 переглядiв