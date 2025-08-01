Ермак обсудил с советниками стран Европы подготовку двустороннего соглашения между Украиной и США в сфере безопасности
Киев • УНН
Андрей Ермак провел переговоры с советниками Великобритании, Франции, Германии и Италии. Обсуждалась подготовка двустороннего соглашения между Украиной и США в сфере безопасности, предусматривающего финансовую поддержку европейских партнеров.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером и заместителем дипломатического советника главы Совета министров Италии Пьетро Карини. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Обсудили подготовку исторического двустороннего соглашения между Украиной и США в сфере безопасности, которое будет предусматривать финансовую поддержку со стороны европейских партнеров. Обновили статус переговорного процесса по открытию первого кластера на пути вступления Украины в ЕС
В свою очередь, партнеры подтвердили наличие позитивных сигналов со стороны Белого дома относительно решительных действий против России, в частности, относительно санкций на российскую нефть и вторичные пошлины после завершения 10-дневного дедлайна, определенного президентом США Дональдом Трампом.
Ермак подчеркнул важность продолжения личной встречи на уровне советников в ближайшее время.
Кабмин планирует привлечь 400 млрд грн для финансирования сектора безопасности и обороны - Свириденко29.07.25, 21:07 • 4591 просмотр