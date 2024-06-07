Є велика потреба у підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів на F-16 - Євлаш
Київ • УНН
Українцям не вистачає місць для навчання у чотирьох країнах, залучених до програми підготовки, як пілотів, так і інженерів на F-16
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував інформацію західних ЗМІ про те, що українцям не вистачає місць для навчання у чотирьох країнах, залучених до програми підготовки, зазначивши, що іноземні країни також підготовлюють і безпосередньо своїх пілотів, однак є велика потреба у підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів на F-16. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Іноземні країни також підготовлюють і безпосередньо своїх пілотів, в тому числі велика потреба є й у підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів. Звісно, що все це потребує додаткових зусиль, аби готувати доволі велику кількість персоналу, в тому числі це і перенавчання, і навчання з нуля, і модернізація систем літаків. Все це потребує додаткових місць. Звісно, що нам необхідно більше людей з різними спеціальностями, які б вже зараз могли виконувати завдання на фронті,
Він також розповів, як триває підготовка за кордоном українських пілотів та технічних фахівців.
"У нас є декілька етапів. Власне вони всі заповнені. Перший етап - наземна підготовка та мовні курси. Другий етап - підготовка на легкомоторних літаках і третій етап - безпосередньо на F-16, це завершальний етап. Залишається низка бюрократичних процедур, технічних нюансів. Чекаємо літаки якнайшвидше", - зазначив Євлаш.
Нагадаємо
Україна тисне на США та інші країни, щоб активізувати навчання пілотів F-16 перед передачею цих літаків Києву. Нині Україна має 30 пілотів, готових розпочати навчання у США. Однак адміністрація президента Джо Байдена повідомила, що програма навчання в Аризоні через нестачу місць може прийняти лише 12 пілотів-стажерів одночасно. Крім того, заклади навчань пілотів у Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.