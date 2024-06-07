Є велика потреба у підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів на F-16 - Євлаш

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував інформацію західних ЗМІ про те, що українцям не вистачає місць для навчання у чотирьох країнах, залучених до програми підготовки, зазначивши, що іноземні країни також підготовлюють і безпосередньо своїх пілотів, однак є велика потреба у підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів на F-16. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Іноземні країни також підготовлюють і безпосередньо своїх пілотів, в тому числі велика потреба є й у підготовці українських фахівців, як пілотів, так і інженерів. Звісно, що все це потребує додаткових зусиль, аби готувати доволі велику кількість персоналу, в тому числі це і перенавчання, і навчання з нуля, і модернізація систем літаків. Все це потребує додаткових місць. Звісно, що нам необхідно більше людей з різними спеціальностями, які б вже зараз могли виконувати завдання на фронті,