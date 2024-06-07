Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш прокомментировал информацию западных СМИ о том, что украинцам не хватает мест для обучения в четырех странах, вовлеченных в программу подготовки, отметив, что иностранные страны также подготавливают и непосредственно своих пилотов, однако есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F-16. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Иностранные страны также подготавливают и непосредственно своих пилотов, в том числе большая потребность есть и в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров. Конечно, все это требует дополнительных усилий, чтобы готовить достаточно большое количество персонала, в том числе это и переобучение, и обучение с нуля, и модернизация систем самолетов. Все это требует дополнительных мест. Конечно, нам необходимо больше людей с разными специальностями, которые бы уже сейчас могли выполнять задачи на фронте, - сказал Евлаш.

Он также рассказал, как идет подготовка за рубежом украинских пилотов и технических специалистов.

"У нас есть несколько этапов. Собственно они все заполнены. Первый этап-наземная подготовка и языковые курсы. Второй этап-подготовка на легкомоторных самолетах и третий этап - непосредственно на F-16, это завершающий этап. Остается ряд бюрократических процедур, технических нюансов. Ждем самолеты как можно быстрее", - отметил Евлаш.

Напомним

Украина оказывает давление на США и другие страны, чтобы активизировать обучение пилотов F-16 перед передачей этих самолетов Киеву. Сейчас Украина имеет 30 пилотов, готовых начать обучение в США. Однако администрация президента Джо Байдена сообщила, что программа обучения в Аризоне из-за нехватки мест может принять только 12 пилотов-стажеров одновременно. Кроме того, учебные заведения пилотов в Дании и Румынии имеют аналогичную проблему с доступными местами для тренировок.