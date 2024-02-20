Якщо НАТО не запросить Україну в Альянс: Єрмак роз'яснив наслідки

Якщо країни-учасниці НАТО не запросять Україну в Північноатлантичний альянс, то це призведе до нової ескалації з росією. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

Голова Офісу президента зазначив, що треба заручитися підтримкою впливових світових політиків щодо необхідності пришвидшити питання вступу України в НАТО. Також деяких політиків треба переконати, що вступ України в НАТО не призведе до ескалації.

Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше - Столтенберг

"Ми вважаємо навпаки, що ненадання Україні запрошення у Вашингтоні і буде новою ескалацією. росія буде використовувати це як сигнал, що вона має право вето. Це викличе ескалацію не тільки на Європейському континенті, а й на інших континентах. Ми бачимо, що за багатьма конфліктами та війнами стоїть саме росія", - зазначив Андрій Єрмак в ефірі.

Запрошення України до НАТО є союзницьким рішенням, у цьому напрямі ще вестиметься робота - Зеленський