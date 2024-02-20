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Если НАТО не пригласит Украину в Альянс: Ермак разъяснил последствия

Если НАТО не пригласит Украину в Альянс: Ермак разъяснил последствия

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 20:05  •  15120 просмотра

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Глава Офиса Президента Украины предупредил, что неприглашение Украины к вступлению в НАТО на предстоящем саммите приведет к дальнейшей эскалации в отношениях с россией.

Если страны-участницы НАТО не пригласят Украину в Североатлантический альянс, то это приведет к новой эскалации с россией. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Глава Офиса президента отметил, что надо заручиться поддержкой влиятельных мировых политиков о необходимости ускорить вопрос вступления Украины в НАТО. Также некоторых политиков надо убедить, что вступление Украины в НАТО не приведет к эскалации.

Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде - Столтенберг16 января 2024, 14:05 • 18303 просмотра

"Мы считаем наоборот, что непредоставление Украине приглашения в Вашингтоне и будет новой эскалацией. россия будет использовать это как сигнал, что она имеет право вето. Это вызовет эскалацию не только на Европейском континенте, но и на других континентах. Мы видим, что за многими конфликтами и войнами стоит именно россия", - отметил Андрей Ермак в эфире.

Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский17 февраля 2024, 11:59 • 28196 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Если НАТО не пригласит Украину в Альянс: Ермак разъяснил последствия

Глава Офиса Президента Украины предупредил, что неприглашение Украины к вступлению в НАТО на предстоящем саммите приведет к дальнейшей эскалации в отношениях с россией.

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