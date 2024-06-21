Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні - Кулеба
Київ • УНН
Україна і Китай можуть продовжити обговорення припинення російської агресії, оскільки Пекін вражений масштабами недавнього Саміту миру, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Китай та Україна можуть продовжити обговорення припинення російської агресії, оскільки Пекін вражений масштабом нещодавнього Саміту миру. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Кулеба розповів, що Україна та Швейцарія вела перемовини з Китаєм, щодо його участі в Саміті миру.
"Вирішальним фактором для Китаю під час ухвалення рішень, щодо участі в Саміті стала наша принципова позиція, щоб у цьому Саміті росії не буде", - каже він.
За його словами присутність росії на першому Саміті прирекла б його на безрезультатність.
Ми знаємо, що в Пекіні дуже уважно вивчають результати Саміту миру. Там побачили, наскільки вражаючим став його масштаб. І я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні,
Він підкреслює, що Китай не вважає Україну ворожою державою та прагне миру, що є позицією, з якою можна співпрацювати.
"Вона не є ідеальною. У нас є запитання, ми ці запитання відверто озвучуємо. Я говорив про це з міністром закордонних справ Китаю. Але з усіма треба працювати", – зауважив він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив причини зникнення підписів під рішенням Саміту миру.