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Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні - Кулеба

Київ • УНН

 • 27321 перегляди

Україна і Китай можуть продовжити обговорення припинення російської агресії, оскільки Пекін вражений масштабами недавнього Саміту миру, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні - Кулеба

Китай та Україна можуть продовжити обговорення припинення російської агресії, оскільки Пекін вражений масштабом нещодавнього Саміту миру. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Кулеба розповів, що Україна та Швейцарія вела перемовини з Китаєм, щодо його участі в Саміті миру.

"Вирішальним фактором для Китаю під час ухвалення рішень, щодо участі в Саміті стала наша принципова позиція, щоб у цьому Саміті росії не буде", - каже він.

За його словами присутність росії на першому Саміті прирекла б його на безрезультатність.

Ми знаємо, що в Пекіні дуже уважно вивчають результати Саміту миру. Там побачили, наскільки вражаючим став його масштаб. І я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні,

- додає глава МЗС України.

Він підкреслює, що Китай не вважає Україну ворожою державою та прагне миру, що є позицією, з якою можна співпрацювати.

"Вона не є ідеальною. У нас є запитання, ми ці запитання відверто озвучуємо. Я говорив про це з міністром закордонних справ Китаю. Але з усіма треба працювати", – зауважив він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив причини зникнення підписів під рішенням Саміту миру.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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