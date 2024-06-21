Китай и Украина могут продолжить обсуждение прекращения российской агрессии, поскольку Пекин поражен масштабом недавнего Саммита мира. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Кулеба рассказал, что Украина и Швейцария вела переговоры с Китаем, относительно его участия в саммите мира.

"Решающим фактором для Китая при принятии решений, относительно участия в саммите стала наша принципиальная позиция, чтобы в этом саммите россии не будет", - говорит он.

По его словам присутствие россии на первом Саммите обрекло бы его на безрезультатность.

Мы знаем, что в Пекине очень внимательно изучают результаты Саммита мира. Там увидели, насколько впечатляющим стал его масштаб. И я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем о прекращении войны в Украине, - добавляет глава МИД Украины.

Он подчеркивает, что Китай не считает Украину враждебным государством и стремится к миру, что является позицией, с которой можно сотрудничать.

"Она не идеальна. У нас есть вопросы, мы эти вопросы откровенно озвучиваем. Я говорил об этом с министром иностранных дел Китая. Но со всеми надо работать", – отметил он.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил причины исчезновения подписей под решением саммита мира.