Визначили кроки для посилення захисту українського неба: Сирський провів нараду з керівним складом Збройних Сил України

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4596 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14480 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31079 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46937 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81885 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66646 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78862 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93947 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87377 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178781 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24828 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11616 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10249 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9256 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4640 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31079 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178781 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334776 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268441 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1598 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46937 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18365 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23476 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29146 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Визначили кроки для посилення захисту українського неба: Сирський провів нараду з керівним складом Збройних Сил України

Київ • УНН

 • 17479 перегляди

Головком ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з керівництвом щодо посилення ППО. Визначено конкретні кроки для покращення захисту українського неба, впровадження інновацій та прикриття критичної інфраструктури.

Визначили кроки для посилення захисту українського неба: Сирський провів нараду з керівним складом Збройних Сил України

Головком Олександр Сирський провів робочу нараду з керівним складом Збройних Сил України щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності - визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба, передає УНН.

Деталі

Сирський заслухав доповіді в.о. командувача Повітряних Сил ЗС України, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу.

"Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів", - повідомив Сирський.

За його словами, окрему увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу.

Так, в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.

Додамо

Крім того, за словами Сирського, Повітряні Сили продовжують насичувати сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря.

"Окрема тема - використання дронів-перехоплювачів як замінник зенітних ракет у боротьбі з БпЛА. Ми безумовно лідируємо в цьому напрямку і продовжуємо удосконалювати цю підсистему ППО. Щира подяка всім, хто впроваджує відповідні рішення, допомагає, тренує та виробляє дрони, що перехоплюють ворожі БпЛА. Дякую українським воїнам, які цілодобово стоять на сторожі нашого повітряного простору!" - додав Сирський.

Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

"Керівник департаменту Головного управління розвідки МО України доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі.

За участю директора Департаменту захисту критичної інфраструктури Держспецзв'язку детально проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період", - резюмував Головком ЗСУ.

Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в курській області12.10.24, 21:13 • 36046 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Головне управління розвідки України
Військово-повітряні сили України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78