Визначили кроки для посилення захисту українського неба: Сирський провів нараду з керівним складом Збройних Сил України
Київ • УНН
Головком ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з керівництвом щодо посилення ППО. Визначено конкретні кроки для покращення захисту українського неба, впровадження інновацій та прикриття критичної інфраструктури.
Головком Олександр Сирський провів робочу нараду з керівним складом Збройних Сил України щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності - визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба, передає УНН.
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Сирський заслухав доповіді в.о. командувача Повітряних Сил ЗС України, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу.
"Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів", - повідомив Сирський.
За його словами, окрему увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу.
Так, в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.
Додамо
Крім того, за словами Сирського, Повітряні Сили продовжують насичувати сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря.
"Окрема тема - використання дронів-перехоплювачів як замінник зенітних ракет у боротьбі з БпЛА. Ми безумовно лідируємо в цьому напрямку і продовжуємо удосконалювати цю підсистему ППО. Щира подяка всім, хто впроваджує відповідні рішення, допомагає, тренує та виробляє дрони, що перехоплюють ворожі БпЛА. Дякую українським воїнам, які цілодобово стоять на сторожі нашого повітряного простору!" - додав Сирський.
Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.
"Керівник департаменту Головного управління розвідки МО України доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі.
За участю директора Департаменту захисту критичної інфраструктури Держспецзв'язку детально проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період", - резюмував Головком ЗСУ.
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в курській області12.10.24, 21:13 • 36046 переглядiв