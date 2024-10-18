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Определили шаги для усиления защиты украинского неба: Сырский провел совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Украины

Определили шаги для усиления защиты украинского неба: Сырский провел совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Украины

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 14:09  •  6111 просмотра

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Главком ВСУ Александр Сырский провел совещание с руководством по усилению ПВО. Определены конкретные шаги для улучшения защиты украинского неба, внедрения инноваций и прикрытия критической инфраструктуры.

Главком Александр Сырский провел рабочее совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Украины по усилению противовоздушной обороны и повышению ее эффективности - определили конкретные шаги для усиления защиты украинского неба, передает УНН.

Детали

Сырский заслушал доклады и.о. командующего Воздушных Сил ВС Украины, командующих войсками противовоздушной обороны, армейской авиации Сухопутных войск, Сил беспилотных систем, а также начальника Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба.

«Определили конкретные шаги для усиления защиты украинского неба. Руководители направлений получили задание с четкими сроками для выполнения соответствующих мероприятий», - сообщил Сырский.

По его словам, отдельное внимание уделили внедрению инноваций и разработок украинского оборонного комплекса.

Так, в органах управления воздушных командований начали активно внедрять комплексы автоматизации, что позволит значительно повысить эффективность уничтожения воздушного противника.

Добавим

Кроме того, по словам Сырского, Воздушные Силы продолжают насыщать современными системами РЭБ. Это увеличит надежность защиты объектов, которые прикрываются от ударов с воздуха.

«Отдельная тема - использование дронов-перехватчиков как заменитель зенитных ракет в борьбе с БпЛА. Мы безусловно лидируем в этом направлении и продолжаем совершенствовать эту подсистему ПВО. Искренняя благодарность всем, кто внедряет соответствующие решения, помогает, тренирует и производит дроны, перехватывающие вражеские БПЛА. Спасибо украинским воинам, которые круглосуточно стоят на страже нашего воздушного пространства!» - добавил Сырский.

Также одной из ключевых задач является обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

«Руководитель департамента Главного управления разведки МО Украины доложил о возможностях противника по нанесению ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры нашего государства и прогнозирования его дальнейших действий в воздушном пространстве.

При участии директора Департамента защиты критической инфраструктуры Госспецсвязи подробно проанализировали выполнение планов по защите объектов критической инфраструктуры и уточнили порядок дальнейших совместных действий на зимний период», - резюмировал Главком ВСУ.

Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в курской области12 октября 2024, 18:13 • 35557 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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