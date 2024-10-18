Определили шаги для усиления защиты украинского неба: Сырский провел совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Украины

Главком Александр Сырский провел рабочее совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Украины по усилению противовоздушной обороны и повышению ее эффективности - определили конкретные шаги для усиления защиты украинского неба, передает УНН.

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Сырский заслушал доклады и.о. командующего Воздушных Сил ВС Украины, командующих войсками противовоздушной обороны, армейской авиации Сухопутных войск, Сил беспилотных систем, а также начальника Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба.

«Определили конкретные шаги для усиления защиты украинского неба. Руководители направлений получили задание с четкими сроками для выполнения соответствующих мероприятий», - сообщил Сырский.

По его словам, отдельное внимание уделили внедрению инноваций и разработок украинского оборонного комплекса.

Так, в органах управления воздушных командований начали активно внедрять комплексы автоматизации, что позволит значительно повысить эффективность уничтожения воздушного противника.

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Кроме того, по словам Сырского, Воздушные Силы продолжают насыщать современными системами РЭБ. Это увеличит надежность защиты объектов, которые прикрываются от ударов с воздуха.

«Отдельная тема - использование дронов-перехватчиков как заменитель зенитных ракет в борьбе с БпЛА. Мы безусловно лидируем в этом направлении и продолжаем совершенствовать эту подсистему ПВО. Искренняя благодарность всем, кто внедряет соответствующие решения, помогает, тренирует и производит дроны, перехватывающие вражеские БПЛА. Спасибо украинским воинам, которые круглосуточно стоят на страже нашего воздушного пространства!» - добавил Сырский.

Также одной из ключевых задач является обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

«Руководитель департамента Главного управления разведки МО Украины доложил о возможностях противника по нанесению ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры нашего государства и прогнозирования его дальнейших действий в воздушном пространстве.

При участии директора Департамента защиты критической инфраструктуры Госспецсвязи подробно проанализировали выполнение планов по защите объектов критической инфраструктуры и уточнили порядок дальнейших совместных действий на зимний период», - резюмировал Главком ВСУ.

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