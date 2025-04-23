Винищувачі НАТО двічі піднімалися через літаки рф над Балтією
Київ • УНН
Винищувачі НАТО двічі піднімалися в повітря для виявлення та супроводу літаків рф, які порушили правила польотів. 14 та 18 квітня були ідентифіковані Іл-20 та Су-24.
Винищувачі НАТО, які виконують функції повітряної поліції в країнах Балтії, двічі піднімалися в повітря для виявлення та супроводу літаків російської федерації (рф), які порушили правила польотів. Про це у вівторок, 22 квітня повідомило Міністерство оборони Литви, передає УНН.
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Зазначається, що 14 квітня винищувачі НАТО були підняті в повітря для перехоплення розвідувального літака Іл-20, що летів з материкової частини росії в Калінінградську область у міжнародному повітряному просторі.
Літак летів з радіолокаційним відповідачем, без плану польоту та підтримував радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVC).
Також 18 квітня винищувачі НАТО були підняті в небо, щоб ідентифікувати два штурмовики Су-24, що летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії в Калінінградську область.
Вони летіли без радіолокаційного відповідача, без льотного плану, але підтримували радіозв'язок із місцевими диспетчерами.
Нагадаємо
Два норвезькі винищувачі F-35, дислоковані в Польщі, вперше піднялися в повітря для захисту польського повітряного простору. Це сталося 15 січня у відповідь на масовану ракетну атаку рф по Україні.
НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії30.09.24, 19:43 • 19820 переглядiв