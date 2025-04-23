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Financial Times

MIM-104 Patriot

Истребители НАТО дважды поднимались из-за самолетов рф над Балтией

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Истребители НАТО дважды поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов рф, нарушивших правила полетов. 14 и 18 апреля были идентифицированы Ил-20 и Су-24.

Истребители НАТО дважды поднимались из-за самолетов рф над Балтией

Истребители НАТО, выполняющие функции воздушной полиции в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов российской федерации (рф), нарушивших правила полетов. Об этом во вторник, 22 апреля сообщило Министерство обороны Литвы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 14 апреля истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата разведывательного самолета Ил-20, летевшего с материковой части россии в Калининградскую область в международном воздушном пространстве. 

Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVC).

Также 18 апреля истребители НАТО были подняты в небо, чтобы идентифицировать два штурмовика Су-24, летевших в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.

Они летели без радиолокационного ответчика, без летного плана, но поддерживали радиосвязь с местными диспетчерами.

Напомним

Два норвежских истребителя F-35, дислоцированные в Польше, впервые поднялись в воздух для защиты польского воздушного пространства. Это произошло 15 января в ответ на массированную ракетную атаку рф по Украине.

НАТО усиливает мониторинг воздушного пространства Румынии30.09.24, 19:43 • 19820 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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