Истребители НАТО дважды поднимались из-за самолетов рф над Балтией
Киев • УНН
Истребители НАТО дважды поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов рф, нарушивших правила полетов. 14 и 18 апреля были идентифицированы Ил-20 и Су-24.
Истребители НАТО, выполняющие функции воздушной полиции в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов российской федерации (рф), нарушивших правила полетов. Об этом во вторник, 22 апреля сообщило Министерство обороны Литвы, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 14 апреля истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата разведывательного самолета Ил-20, летевшего с материковой части россии в Калининградскую область в международном воздушном пространстве.
Самолет летел с радиолокационным ответчиком, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVC).
Также 18 апреля истребители НАТО были подняты в небо, чтобы идентифицировать два штурмовика Су-24, летевших в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.
Они летели без радиолокационного ответчика, без летного плана, но поддерживали радиосвязь с местными диспетчерами.
Напомним
Два норвежских истребителя F-35, дислоцированные в Польше, впервые поднялись в воздух для защиты польского воздушного пространства. Это произошло 15 января в ответ на массированную ракетную атаку рф по Украине.
НАТО усиливает мониторинг воздушного пространства Румынии30.09.24, 19:43 • 19820 просмотров