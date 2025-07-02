Вибухи на Житомирщині: як отримати допомогу постраждалим
Київ • УНН
У селі Березина на Житомирщині вибухи пошкодили будівлі та вікна. Житомирська РВА надає контакти для постраждалих, які потребують допомоги з житлом.
Хвилею від вибухів, що сталися у селі Березина на Житомирщині на міжнародній трасі М-06 Київ-ЧОП, пошкодило будівлі та вікна місцевих жителів. Низка селян внаслідок надзвичайної події мають проблеми з житлом. У Житомирській РВА розповіли, як бути постраждалим. Про це повідомляє УНН з посиланням голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
Жителів села Березино, які потребують допомоги, через руйнування житла, прошу звертатись до контактних осіб Житомирської обласної військової адміністрації.
Він уточнив, що контактними особами є Грищук Олена Анатолівна 0 (67) 784 54 51 та Халімовська Катерина 0 (98) 608 02 45.
Нагадаємо
Вибухи сталися в районі 19 години 2 липня у селі Березино Глибочицької громади на Житомирщині. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства.