Взрывы в Житомирской области: как получить помощь пострадавшим
Киев • УНН
В селе Березина Житомирской области взрывы повредили здания и окна. Житомирская РВА предоставляет контакты для пострадавших, нуждающихся в помощи с жильем.
Волной от взрывов, произошедших в селе Березина Житомирской области на международной трассе М-06 Киев-ЧОП, повредило здания и окна местных жителей. Ряд селян в результате чрезвычайного происшествия имеют проблемы с жильем. В Житомирской РВА рассказали, как быть пострадавшим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
Жителей села Березино, нуждающихся в помощи из-за разрушения жилья, прошу обращаться к контактным лицам Житомирской областной военной администрации.
Он уточнил, что контактными лицами являются Грищук Елена Анатольевна 0 (67) 784 54 51 и Халимовская Екатерина 0 (98) 608 02 45.
Напомним
Взрывы произошли в районе 19 часов 2 июля в селе Березино Глыбочицкой общины Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.