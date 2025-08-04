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Вибух в окупованому Бердянську знеструмив підстанцію, що живила ремонтну базу ворога

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух на електропідстанції, що постачала енергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Внаслідок інциденту підстанцію виведено з ладу, а на прилеглих вулицях зникла електроенергія.

Вибух в окупованому Бердянську знеструмив підстанцію, що живила ремонтну базу ворога

На електропідстанції в окупованому Бердянську пролунав вибух. Як повідомили УНН джерела у розвідці, у результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах - було виведено з ладу підстанцію, що постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки.

У тимчасово окупованому Бердянську пізно ввечері 3 серпня стався вибух на електропідстанції, що постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу "Бердянські жниварки". Після окупації міста російські військові перетворили цехи заводу на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії рф 

- повідомило джерело.

Деталі

Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці у соцмережах. Пізніше очевидці поширили у пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, через що на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.

Джерела у розвідці наголошують, що у результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах - було виведено з ладу підстанцію, що постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються.

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Павло Башинський

Війна
Бердянськ