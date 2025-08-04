Взрыв в оккупированном Бердянске обесточил подстанцию, питавшую ремонтную базу врага
Киев • УНН
Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв на электроподстанции, которая поставляла энергию на предприятие по ремонту российской военной техники. В результате инцидента подстанция выведена из строя, а на прилегающих улицах пропала электроэнергия.
На электроподстанции в оккупированном Бердянске прогремел взрыв. Как сообщили УНН источники в разведке, в результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, поставлявшая электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники.
Во временно оккупированном Бердянске поздно вечером 3 августа произошел взрыв на электроподстанции, поставляющей электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки". После оккупации города российские военные превратили цеха завода в крупную ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ
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Первыми о мощном взрыве написали местные жители в соцсетях. Позже очевидцы распространили в пабликах видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города, из-за чего на некоторых прилегающих улицах исчезла электроэнергия.
Источники в разведке отмечают, что в результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, поставлявшая электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.
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