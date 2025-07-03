Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей, серед них - 4 дітей

Після вибуху на Житомирщині, що стався 2 липня, офіційно підтверджено загибель двох осіб, ще 82 людини постраждали, серед них - четверо дітей. 38 з постраждалих перебувають у лікарнях з травмами середньої важкості. Внаслідок вибуху пошкоджено близько сотні будинків, чверть із яких зруйновано повністю. Про це в ефірі телемарафону повідомив у четвер начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.

На сьогодні ми маємо 2 загиблих підтверджених, другу людину деблокували вночі наші рятувальники. Саме головне, що більше загиблих немає. На даний момент ми говоримо про 82 постраждалих, 38 людей (з них, на жаль, 4 діточок) зараз знаходяться у лікарні. Але всі вони мають травми середньої важкості, тому немає таких наслідків, які могли б бути - сказав Бунечко.

Як уточнив Бунечко у Telegram, серед постраждалих - один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування.

"Серед постраждалих - один іноземець, громадянин Японії, який наразі перебуває в лікарні", - сказав Бунечко в телемарафоні.

Він також підкреслив, що слідча група працювала всю ніч і продовжує працювати. Іде обхід будинків. Відомо, що близько 100 будинків постраждали внаслідок вибуху, чверть з них, за словами начальника ОВА, "зруйновані вщент".

Пожежу, з його слів, ліквідовано.

Бунечко додав, що мав нараду із заступником керівника ОП та віцепрем'єр-міністром, які підтвердили, що держава разом з облрадою "повністю компенсують вартість житла, яке було втрачено".

Рух трасою М-06 вже повністю відновлено - усі обмеження знято.

Нагадаємо

2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. За даними голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, вибух стався на підприємстві. Внаслідок вибуху зруйновано багато житлових будинків, а також багато людей постраждали.

В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель

За даними джерел УНН, вибух стався на складі промислового виробництва, що пов'язане з агробізнесом, попередньо - імовірне порушення правил безпеки при зберіганні речовин.