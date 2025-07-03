Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей, серед них - 4 дітей

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
08:45 • 1509 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
07:48 • 10110 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
06:58 • 19087 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
06:55 • 18599 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
06:19 • 18428 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
2 липня, 18:14 • 45002 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 145104 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
2 липня, 13:11 • 92102 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
2 липня, 12:33 • 78125 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 146628 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.4м/с
46%
752мм
Популярнi новини
Суттєво пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі: в Одесі показали наслідки нічної атаки рф (фото)3 липня, 01:51 • 28610 перегляди
"Я шкодую, що американці приймають таке рішення": в Польщі відреагували на паузу США в постачанні зброї Україні3 липня, 02:05 • 12846 перегляди
Нічний обстріл Одеси: 10 людей, включаючи дітей, врятовано з пошкодженої багатоповерхівки03:07 • 33781 перегляди
Україну накриє аномальна спека: де очікувати дощі 3 липня03:27 • 15012 перегляди
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів05:52 • 28560 перегляди
Публікації
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки 08:45 • 1510 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 145105 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 107871 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок2 липня, 13:18 • 123482 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 146628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 34440 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 43755 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 51778 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 107076 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 64238 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей, серед них - 4 дітей

Київ • УНН

 • 687 перегляди

Вибух на Житомирщині 2 липня призвів до загибелі двох осіб та поранення 82, включаючи чотирьох дітей. Пошкоджено близько сотні будинків, чверть з яких повністю зруйновано.

Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей, серед них - 4 дітей

Після вибуху на Житомирщині, що стався 2 липня, офіційно підтверджено загибель двох осіб, ще 82 людини постраждали, серед них - четверо дітей. 38 з постраждалих перебувають у лікарнях з травмами середньої важкості. Внаслідок вибуху пошкоджено близько сотні будинків, чверть із яких зруйновано повністю. Про це в ефірі телемарафону повідомив у четвер начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.

На сьогодні ми маємо 2 загиблих підтверджених, другу людину деблокували вночі наші рятувальники. Саме головне, що більше загиблих немає. На даний момент ми говоримо про 82 постраждалих, 38 людей (з них, на жаль, 4 діточок) зараз знаходяться у лікарні. Але всі вони мають травми середньої важкості, тому немає таких наслідків, які могли б бути

- сказав Бунечко.

Як уточнив Бунечко у Telegram, серед постраждалих - один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування. 

"Серед постраждалих - один іноземець, громадянин Японії, який наразі перебуває в лікарні", - сказав Бунечко в телемарафоні.

Він також підкреслив, що слідча група працювала всю ніч і продовжує працювати. Іде обхід будинків. Відомо, що близько 100 будинків постраждали внаслідок вибуху, чверть з них, за словами начальника ОВА, "зруйновані вщент".

Пожежу, з його слів, ліквідовано.

Бунечко додав, що мав нараду із заступником керівника ОП та віцепрем'єр-міністром, які підтвердили, що держава разом з облрадою "повністю компенсують вартість житла, яке було втрачено".

Рух трасою М-06 вже повністю відновлено - усі обмеження знято.

Нагадаємо

2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. За даними голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, вибух стався на підприємстві. Внаслідок вибуху зруйновано багато житлових будинків, а також багато людей постраждали.

В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель03.07.25, 10:48 • 9971 перегляд

За даними джерел УНН, вибух стався на складі промислового виробництва, що пов'язане з агробізнесом, попередньо - імовірне порушення правил безпеки при зберіганні речовин.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Житомирська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9