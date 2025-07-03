Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед них діти
Київ • УНН
Кількість постраждалих від вибуху на підприємстві поблизу Житомира 2 липня зросла до 24 осіб, серед них четверо дітей. Загинуло двоє людей, тіло одного деблоковано, пошуки іншого тривають.
Кількість постраждалих внаслідок вибуху неподалік Житомира у середу ввечері, 2 липня, зросла до 24 осіб. Серед них - чотири дитини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.
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Зокрема, Бунечко підтвердив, що вибух стався не на АЗС, а на підприємстві. За його словами, наразі відомо про двох загиблих. Тіло одного вже деблоковано. Іншого ще шукають рятувальники.
Ті, хто загинули, знаходилися на підприємстві
А ось кількість поранених зросла до 24 людей. Серед них 4 дитини.
Багато постраждалих були вдома. Із 24 людей, доставлених до медзакладів, 4 дітей. Окрім того, фіксуємо самозвернення людей, тому додаткову інформацію подамо пізніше
Він додав, що близько 25 будинків знищені вщент, а про кількість пошкоджених будинків повідомлять пізніше, бо зараз триває огляд всіх домоволодінь.
Нагадаємо
У середу, 2 липня у селі Березина Житомирської області стався вибух, внаслідок якого є постраждалі. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі будинки.
Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що у результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинуло, ще 15 - отримали поранення.
Інцидент з вибухом на автодорозі М-06 "Київ—Чоп" у Житомирській області перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського. На місці події розгорнуто штаб допомоги, працюють рятувальники та інші фахівці.
Пошкоджено електромережі: на Житомирщині внаслідок вибуху без світла залишилися понад 700 будинків02.07.25, 22:26 • 1102 перегляди