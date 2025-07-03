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Взрыв в Житомирской области: число пострадавших возросло до 24 человек, среди них дети

Киев • УНН

 • 141 просмотра

Число пострадавших от взрыва на предприятии под Житомиром 2 июля возросло до 24 человек, среди них четверо детей. Погибли два человека, тело одного деблокировано, поиски другого продолжаются.

Взрыв в Житомирской области: число пострадавших возросло до 24 человек, среди них дети

Число пострадавших в результате взрыва под Житомиром в среду вечером, 2 июля, возросло до 24 человек. Среди них - четыре ребенка. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.

Детали

В частности, Бунечко подтвердил, что взрыв произошел не на АЗС, а на предприятии. По его словам, сейчас известно о двух погибших. Тело одного уже деблокировано. Другого еще ищут спасатели.

Те, кто погибли, находились на предприятии

- говорит Бунечко.

А вот число раненых возросло до 24 человек. Среди них 4 ребенка.

Многие пострадавшие были дома. Из 24 человек, доставленных в медучреждения, 4 детей. Кроме того, фиксируем самообращения людей, поэтому дополнительную информацию предоставим позже

- отметил глава ОВА.

Он добавил, что около 25 домов уничтожены полностью, а о количестве поврежденных домов сообщат позже, потому что сейчас идет осмотр всех домовладений.

Напомним

В среду, 2 июля в селе Березина Житомирской области произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Взрывная волна также повредила прилегающие дома.

Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате двух взрывов на Житомирщине два человека погибли, еще 15 - получили ранения. 

Инцидент со взрывом на автодороге М-06 "Киев—Чоп" в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. На месте происшествия развернут штаб помощи, работают спасатели и другие специалисты.

Повреждены электросети: в Житомирской области в результате взрыва без света остались более 700 домов02.07.25, 22:26 • 1102 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Житомирская область
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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