Взрыв в Житомирской области: число пострадавших возросло до 82 человек, среди них - 4 детей
Киев • УНН
Взрыв в Житомирской области 2 июля привел к гибели двух человек и ранению 82, включая четырех детей. Повреждено около сотни домов, четверть из которых полностью разрушены.
После взрыва в Житомирской области, произошедшего 2 июля, официально подтверждена гибель двух человек, еще 82 человека пострадали, среди них - четверо детей. 38 из пострадавших находятся в больницах с травмами средней тяжести. В результате взрыва повреждено около сотни домов, четверть из которых разрушены полностью. Об этом в эфире телемарафона сообщил в четверг начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.
На сегодня мы имеем 2 погибших подтвержденных, второго человека деблокировали ночью наши спасатели. Самое главное, что больше погибших нет. На данный момент мы говорим о 82 пострадавших, 38 человек (из них, к сожалению, 4 детей) сейчас находятся в больнице. Но все они имеют травмы средней тяжести, поэтому нет таких последствий, которые могли бы быть
Как уточнил Бунечко в Telegram, среди пострадавших - один иностранец, которому также оказана необходимая помощь, обеспечено убежище и лечение.
"Среди пострадавших - один иностранец, гражданин Японии, который сейчас находится в больнице", - сказал Бунечко в телемарафоне.
Он также подчеркнул, что следственная группа работала всю ночь и продолжает работать. Идет обход домов. Известно, что около 100 домов пострадали в результате взрыва, четверть из них, по словам начальника ОВА, "разрушены до основания".
Пожар, по его словам, ликвидирован.
Бунечко добавил, что провел совещание с заместителем руководителя ОП и вице-премьер-министром, которые подтвердили, что государство вместе с облсоветом "полностью компенсируют стоимость жилья, которое было утрачено".
Движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено - все ограничения сняты.
Напомним
2 июля вечером в Житомирской области произошли взрывы. Как сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский, взрывы произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. По данным главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, взрыв произошел на предприятии. В результате взрыва разрушено много жилых домов, а также много людей пострадали.
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий03.07.25, 10:48 • 6791 просмотр
По данным источников УНН, взрыв произошел на складе промышленного производства, связанного с агробизнесом, предварительно - вероятное нарушение правил безопасности при хранении веществ.