Взрыв в Житомирской области: число пострадавших возросло до 82 человек, среди них - 4 детей

После взрыва в Житомирской области, произошедшего 2 июля, официально подтверждена гибель двух человек, еще 82 человека пострадали, среди них - четверо детей. 38 из пострадавших находятся в больницах с травмами средней тяжести. В результате взрыва повреждено около сотни домов, четверть из которых разрушены полностью. Об этом в эфире телемарафона сообщил в четверг начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.

На сегодня мы имеем 2 погибших подтвержденных, второго человека деблокировали ночью наши спасатели. Самое главное, что больше погибших нет. На данный момент мы говорим о 82 пострадавших, 38 человек (из них, к сожалению, 4 детей) сейчас находятся в больнице. Но все они имеют травмы средней тяжести, поэтому нет таких последствий, которые могли бы быть