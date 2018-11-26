В'ятрович попередив про небезпеку воєнного стану для демократії

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Війна є загрозою демократії, бо тягне за собою скорочення прав і свобод громадян, посилення влади. Після війни відновити баланс важче владі, але сильні громадяни можуть допомогти їй повернутися у передвоєнний стан. Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Так, війна загроза демократії. Бо тягне за собою скорочення прав і свобод громадян, посилення влади. Після війни потрібні зусилля обох сторін для відновлення балансу. Важче це дається владі, яка має переходити до самообмеження. Але сильні громадяни можуть допомогти їй легше позбутися цього тягаря і повернутися в передвоєнний стан", - зауважив В'ятрович.

Він нагадав, що і британці звільнили з посади прем‘єра, блискучого переможця нацистів Черчіля. "Бо після війни він міг стати загрозою демократії. Але то після війни. Під час страшнішою загрозою був Гітлер", - додав голова УІНП.

"Порошенко, наділений надзвичайними повноваженнями, може стати загрозою для демократії в Україні. Якщо ми не будемо готові відстоювати її. Але свої зусилля на цьому зосередимо після перемоги над Путіним. Без неї не буде не лише демократії, але й України", - наголосив В'ятрович.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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