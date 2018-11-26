Вятрович предупредил об опасности военного положения для демократии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Война является угрозой демократии, ибо влечет за собой сокращение прав и свобод граждан, усиление власти. После войны восстановить баланс труднее власти, но сильные граждане могут помочь ей вернуться в предвоенное состояние. Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Да, война угроза демократии. Потому что влечет за собой сокращение прав и свобод граждан, усиление власти. После войны нужны усилия обеих сторон для восстановления баланса. Труднее это дается власти, которая должна переходить к самоограничению. Но сильные граждане могут помочь ей легче избавиться от этого бремени и вернуться в предвоенное состояние", - отметил Вятрович.
Он напомнил, что и британцы уволили с должности премьера, блестящего победителя нацистов Черчилля. "Потому что после войны он мог стать угрозой демократии. Но это после войны. Во время более страшной угрозой был Гитлер", - добавил глава УИНП.
"Порошенко, наделенный чрезвычайными полномочиями, может стать угрозой для демократии в Украине. Если мы не будем готовы отстаивать ее. Но свои усилия на этом сосредоточим после победы над Путиным. Без нее не будет не только демократии, но и Украины", - подчеркнул Вятрович.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.