Ворожий удар по Куп'янську: поранено п'ятьох цивільних

В ніч на середу, 25 червня, ворог завдав удару по Куп’янську (Харківська область). Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей - констатував Синєгубов.

Він додав, що медики надають постраждалим внаслідок ворожого удару всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Внаслідок нічного удару безпілотниками по Харкову поранено людину. У Київському районі міста внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.

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