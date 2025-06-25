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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 23245 перегляди
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Ворожий удар по Куп'янську: поранено п'ятьох цивільних

Київ • УНН

 • 208 перегляди

25 червня ворог завдав удару по Куп’янську, пошкодивши житловий дев’ятиповерховий будинок КАБом. Постраждали п’ятеро цивільних людей, яким надається медична допомога.

Ворожий удар по Куп'янську: поранено п'ятьох цивільних

В ніч на середу, 25 червня, ворог завдав удару по Куп’янську (Харківська область). Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей

- констатував Синєгубов.

Він додав, що медики надають постраждалим внаслідок ворожого удару всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Внаслідок нічного удару безпілотниками по Харкову поранено людину. У Київському районі міста внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Куп'янськ
Харків
Tesla
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