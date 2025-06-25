Ворожий удар по Куп'янську: поранено п'ятьох цивільних
Київ • УНН
25 червня ворог завдав удару по Куп’янську, пошкодивши житловий дев’ятиповерховий будинок КАБом. Постраждали п’ятеро цивільних людей, яким надається медична допомога.
В ніч на середу, 25 червня, ворог завдав удару по Куп’янську (Харківська область). Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.
Постраждали п’ятеро цивільних людей
Він додав, що медики надають постраждалим внаслідок ворожого удару всю необхідну допомогу.
Нагадаємо
Внаслідок нічного удару безпілотниками по Харкову поранено людину. У Київському районі міста внаслідок обстрілу зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.
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