Вражеский удар по Купянску: ранены пятеро гражданских

В ночь на среду, 25 июня, враг нанес удар по Купянску (Харьковская область). Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате попадания КАБ в землю поврежден жилой девятиэтажный дом.

Пострадали пять гражданских людей - констатировал Синегубов.

Он добавил, что медики оказывают пострадавшим в результате вражеского удара всю необходимую помощь.

Напомним

В результате ночного удара беспилотниками по Харькову ранен человек. В Киевском районе города в результате обстрела поврежден незаселенный жилой дом, на месте вспыхнул пожар.

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