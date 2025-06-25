Вражеский удар по Купянску: ранены пятеро гражданских
Киев • УНН
25 июня враг нанес удар по Купянску, повредив жилой девятиэтажный дом КАБом. Пострадали пятеро гражданских людей, которым оказывается медицинская помощь.
В ночь на среду, 25 июня, враг нанес удар по Купянску (Харьковская область). Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате попадания КАБ в землю поврежден жилой девятиэтажный дом.
Пострадали пять гражданских людей
Он добавил, что медики оказывают пострадавшим в результате вражеского удара всю необходимую помощь.
Напомним
В результате ночного удара беспилотниками по Харькову ранен человек. В Киевском районе города в результате обстрела поврежден незаселенный жилой дом, на месте вспыхнул пожар.
Враг ударил семью "Шахедами" по Харькову: что известно25.06.25, 02:07 • 762 просмотра