Ворог за добу чотири рази атакував Миколаївщину балістикою: пошкоджена інфраструктура та мережа електропостачання
Київ • УНН
За минулу добу російська армія чотири рази обстріляла Миколаївську область балістичними ракетами, пошкодивши інфраструктуру та електромережі.
Армія рф минулої доби чотири рази атакувала Миколаївську область балістичними ракетами. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу постачання електроенергії. Про це у четвер повідомив голова ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 31 січня, ворог чотири рази атакував область балістикою. Застосовував, імовірно, ракети "Іскандер-М" та С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання.
За його словами, внаслідок пошкоджень без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають.
Доповнення
Також учора, 31 січня, об 11:01, 12:08 російські війська з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає, вказав Кім.
Крім того, об 11:48 ворог обстрілював з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Обійшлось без постраждалих.
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