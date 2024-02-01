Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения

Армия рф за прошедшие сутки четыре раза атаковала Николаевскую область баллистическими ракетами. В результате вражеских ударов повреждены объект инфраструктуры и сеть поставки электроэнергии. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 31 января, враг четыре раза атаковал область баллистикой. Применял, вероятно, ракеты "Искандер-М" и С-300. Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. - написал Ким в Telegram.

По его словам, в результате повреждений без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются.

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Также вчера, 31 января, в 11:01, 12:08 российские войска из минометов обстреляли акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет, указал Ким.

Кроме того, в 11:48 враг обстреливал из артиллерии и Куцурубскую громаду. А в течение дня направил туда пять FPV-дронов. Обошлось без пострадавших.

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