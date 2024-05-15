Ворог від вчора поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Київ • УНН
З учорашнього дня росіяни відновили активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку в напрямку міста Лиман, бої тривають у Синьківці, де українські війська відбили близько 16 атак.
Росіяни фактично від учора поновили активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку в напрямку населеного пункту Лиман Перший – Синьківка. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Фактично від учора ворог поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку в напрямку населеного пункту Лиман Перший – Синьківка. Тривають бої, вчора за добу наші відбили близько 16 атак, успіху ворог не мав
Він зазначив, що ЗСУ надійно тримають східний фронт Харківської області.
Доповнення
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що деякі піхотні групи росії дійсно зайшли у Вовчанськ на Харківщині. Триває бойова робота, ситуація не проста, є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої.
Станом на 13:30 15 травня на Харківському напрямку Сили оборони частково витіснили окупантів із населеного пункту Вовчанськ, на околицях міста тривають оборонні дії. російські війська намагаються атакувати в напрямку Липців. Втім ЗСУ тримають оборону, подекуди проводять контрнаступальні дії.