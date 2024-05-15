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Ворог від вчора поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Ворог від вчора поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Київ • УНН

 • 16055 перегляди

З учорашнього дня росіяни відновили активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку в напрямку міста Лиман, бої тривають у Синьківці, де українські війська відбили близько 16 атак.

Росіяни фактично від учора поновили активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку в напрямку населеного пункту Лиман Перший – Синьківка. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Фактично від учора ворог поновив активні штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку в напрямку населеного пункту Лиман Перший – Синьківка. Тривають бої, вчора за добу наші відбили близько 16 атак, успіху ворог не мав 

- розповів Семенуха.

Він зазначив, що ЗСУ надійно тримають східний фронт Харківської області.

Доповнення

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що деякі піхотні групи росії дійсно зайшли у Вовчанськ на Харківщині. Триває бойова робота, ситуація не проста, є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої.

Станом на 13:30 15 травня на Харківському напрямку Сили оборони частково витіснили окупантів із населеного пункту Вовчанськ, на околицях міста тривають оборонні дії. російські війська намагаються атакувати в напрямку Липців. Втім ЗСУ тримають оборону, подекуди проводять контрнаступальні дії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
lyman-ukrainaЛиман, Україна
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