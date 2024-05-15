Враг со вчерашнего дня возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении

Россияне фактически со вчерашнего дня возобновили активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении в направлении населенного пункта Лиман Первый - Синьковка. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Фактически со вчерашнего дня враг возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении в направлении населенного пункта Лиман Первый - Синьковка. Продолжаются бои, вчера за сутки наши отбили около 16 атак, успеха враг не имел - рассказал Семенуха.

Он отметил, что ВСУ надежно держат восточный фронт Харьковской области.

Дополнение

Глава Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что некоторые пехотные группы россии действительно зашли в Волчанск на Харьковщине. Продолжается боевая работа, ситуация не простая, есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои.

По состоянию на 13:30 15 мая на Харьковском направлении Силы обороны частично вытеснили оккупантов из населенного пункта Волчанск, в окрестностях города продолжаются оборонительные действия. российские войска пытаются атаковать в направлении Липцов. Впрочем ВСУ держат оборону, иногда проводят контрнаступательные действия.