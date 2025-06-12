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Ворог утримує в Середземному морі бойові кораблі, на борту одного "Калібри" - ВМС

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

Станом на 06:00 12 червня 2025 року, в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають 3 кораблі рф, один з яких є носієм ракет.

Ворог утримує в Середземному морі бойові кораблі, на борту одного "Калібри" - ВМС

Станом на 06:00 12.06.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 15 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Євросоюз планує створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз та захисту інфраструктури Чорноморського регіону. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам регіону.

російських кораблів у Чорному та Азовському морях не видно: Плетенчук розповів про страх окупантів перед морськими дронами30.05.25, 16:09 • 2438 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Калібр (ракета)
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Tesla
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