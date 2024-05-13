Ворог суттєво збільшив кількість штурмів на Оріхівському напрямку, але успіху немає - Плетенчук
Київ • УНН
Противник значно збільшив кількість обстрілів на Оріхівському напрямку, але безуспішно.
Окупанти посилили свої дії на Оріхівському напрямку, де ворог ситтєво збільшив кількість штурмів позицій Сил оборони. Проте успіху немає. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ми бачимо, що вони сконцентрувалися саме на Оріхівському напрямку. Зазвичай вони вели такі бої наступальні як на Оріхівському, так і на Херсонському напрямках. А зараз вони посилили свої дії саме на Оріхівському. Кількість штурмів суттєво збільшилася, але результат той самий
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Станом на сьогоднішній ранок у Чорному та Азовському морях немає жодного ворожого корабля, в тому числі ракетоносця.