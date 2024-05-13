Кораблі рф у Чорному та Азовському морях відсутні - Плетенчук
Київ • УНН
Станом на сьогоднішній ранок у Чорному та Азовському морях немає жодного ворожого корабля, в тому числі ракетоносця, повідомляє речник Південного командування сил оборони.
У Чорному та Азовському морях на сьогоднішній ранок не спостерігається присутність ворожих кораблів, у тому числі ракетоносіїв. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.
В Азово-Чорноморському регіоні ми не спостерігаємо присутність ворожих кораблів. Вони перебувають у пунктах базування, ситуація залишається сталою. Тобто виходів в море немає і відповідно носіїв (ракет - ред.),
Нагадаємо
Українська розвідка ідентифікувала особовий склад 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії росії, причетний до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.