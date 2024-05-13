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Кораблі рф у Чорному та Азовському морях відсутні - Плетенчук

Кораблі рф у Чорному та Азовському морях відсутні - Плетенчук

Київ • УНН

 • 24109 перегляди

Станом на сьогоднішній ранок у Чорному та Азовському морях немає жодного ворожого корабля, в тому числі ракетоносця, повідомляє речник Південного командування сил оборони.

У Чорному та Азовському морях на сьогоднішній ранок не спостерігається присутність ворожих кораблів, у тому числі ракетоносіїв. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.

В Азово-Чорноморському регіоні ми не спостерігаємо присутність ворожих кораблів. Вони перебувають у пунктах базування, ситуація залишається сталою. Тобто виходів в море немає і відповідно носіїв (ракет - ред.),

- сказав Плетенчук.

Нагадаємо

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