Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  16688 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  24088 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  146560 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  203111 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  212792 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  204864 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159401 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151778 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131189 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133314 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину

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В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  192185 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  251658 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  263634 просмотра

Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

По состоянию на сегодняшнее утро в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносца, сообщает представитель Южного командования сил обороны.

Война •   •  10123 просмотра
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей

Генеральный директор Yasno прогнозирует, что если потребление электроэнергии продолжит расти, Украина может ввести ограничения для бытовых потребителей, чтобы покрыть дефицит. Впрочем, по его словам, отсутствие тепла вызывает больше беспокойства, чем нехватка электроэнергии.

Общество •   •  10695 просмотра
Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей

Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов

За прошлую неделю враг 50 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 308 взрывов, включая ракетный обстрел и авиаудар.

Война •   •  11048 просмотра
Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов

Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните встретятся во втором туре президентских выборов в Литве. В первом туре Науседа получил 44,19% голосов избирателей, а Шимоните - 19,78%.

политика •   •  12271 просмотра
Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину

В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

В 2023 году в Украине было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за мошенничество - около 3100, что значительно больше, чем в 2021 году, когда было вынесено 2300 таких приговоров.

Криминал и ЧП •   •  9680 просмотра
В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

Украинская разведка идентифицировала личный состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии россии, причастный к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Война •   •  18494 просмотра
ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

Австралийский суд отменил приказ регулятора кибербезопасности страны об удалении видео нападения на ассирийского епископа, отклонив предложение регулятора в юридическом споре, который вызвал горячие разговоры между Илоном Маском и австралийскими чиновниками.

Новости Мира •   •  15846 просмотра
Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

российские войска атаковали Невское из нескольких видов оружия, в то время как в так называемой "Луганской народной республике" отсутствует законодательство об опеке и попечительстве.

Война •   •  15659 просмотра
Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

Лыжник погиб в лавине в горах в США

48-летний мужчина из Кетчума, штат Айдахо, врач Терренс "Терри" О'Коннор, погиб во время катания на лыжах с напарником на пике Дональдсон в хребте Лост-Ривер, попав под лавину.

Новости Мира •   •  14232 просмотра
Лыжник погиб в лавине в горах в США

В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила ракеты и беспилотники над белгородской, курской, липецкой областями и Крымом.

Война •   •  14882 просмотра
В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно