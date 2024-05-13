Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

В 2023 году в Украине было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за мошенничество - около 3100, что значительно больше, чем в 2021 году, когда было вынесено 2300 таких приговоров.