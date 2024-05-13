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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг существенно увеличил количество штурмов на Ореховском направлении, но успеха нет - Плетенчук

Враг существенно увеличил количество штурмов на Ореховском направлении, но успеха нет - Плетенчук

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 07:40  •  8677 просмотра

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Противник значительно увеличил количество обстрелов на Ореховском направлении, но безуспешно.

Оккупанты усилили свои действия на Ореховском направлении, где враг мгновенно увеличил количество штурмов позиций Сил обороны. Однако успеха нет. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы видим, что они сконцентрировались именно на Ореховском направлении. Обычно они вели такие бои наступательные как на Ореховском, так и на Херсонском направлениях. А сейчас они усилили свои действия именно на Ореховском. Количество штурмов существенно увеличилось, но результат тот же

- сказал Плетенчук.

Напомним,

По состоянию на сегодняшнее утро в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносца. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
khersonХерсон
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