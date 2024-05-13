Враг существенно увеличил количество штурмов на Ореховском направлении, но успеха нет - Плетенчук

Оккупанты усилили свои действия на Ореховском направлении, где враг мгновенно увеличил количество штурмов позиций Сил обороны. Однако успеха нет. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы видим, что они сконцентрировались именно на Ореховском направлении. Обычно они вели такие бои наступательные как на Ореховском, так и на Херсонском направлениях. А сейчас они усилили свои действия именно на Ореховском. Количество штурмов существенно увеличилось, но результат тот же - сказал Плетенчук.

Напомним,

По состоянию на сегодняшнее утро в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносца.