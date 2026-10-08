Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у герб
Київ • УНН
Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА, виникло задимлення без пожежі й постраждалих. У районі міста поранено двох людей.
Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької облради - просто в герб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.
Після влучання (у будівлю ОВА - ред.) виникло задимлення, пожежі немає. Люди не постраждали
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Крім того, за словами голови Запорізької ОВА, ворог завдав удару по одному з районів Запоріжжя.
Попередньо, постраждало двоє людей. Їх доправили до медзакладу. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється
Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені06.10.26, 07:27 • 38680 переглядiв