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Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у герб

Київ • УНН

 • 2320 перегляди

Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької ОВА, виникло задимлення без пожежі й постраждалих. У районі міста поранено двох людей.

Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у герб

Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької облради - просто в герб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.

Після влучання (у будівлю ОВА - ред.) виникло задимлення, пожежі немає. Люди не постраждали 

- повідомив Семікін.

Додамо

Крім того, за словами голови Запорізької ОВА, ворог завдав удару по одному з районів Запоріжжя.

Попередньо, постраждало двоє людей. Їх доправили до медзакладу. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється 

- резюмував Семікін.

Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені06.10.26, 07:27 • 38680 переглядiв

Антоніна Туманова

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