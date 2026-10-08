Оккупанты атаковали дроном здание Запорожского облсовета, попали в герб
Киев • УНН
Российский FPV-дрон попал в здание Запорожской ОВА, возникло задымление без пожара и пострадавших. В районе города ранены два человека.
Российский FPV-дрон попал в здание Запорожского областного совета — прямо в герб. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.
После попадания (в здание ОВА — ред.) возникло задымление, пожара нет. Люди не пострадали
Добавим
Кроме того, по словам главы Запорожской ОВА, враг нанес удар по одному из районов Запорожья.
Предварительно, пострадали два человека. Их доставили в медучреждение. Повреждены фасады расположенных рядом многоэтажек. Информация о последствиях атаки уточняется
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненые06.10.26, 07:27 • 38709 просмотров