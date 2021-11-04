ВООЗ попереджає, що Європа знову може опинилася "в епіцентрі пандемії" Covid-19

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Клюге заявив, що кількість нових випадків Covid-19 в Європі за добу наближається до рекордного рівня.

"Сьогодні кожна країна Європи та Центральної Азії стикається з реальною загрозою відродження Covid-19 або вже бореться з нею. Нинішній темп у 53 країнах викликає серйозне занепокоєння", – сказав він на брифінгу для ЗМІ у четвер.

Минулого тижня, було повідомлено про майже 1,8 мільйона нових випадків та 24 тисячі нових смертей. В Європі та Центральній Азії спостерігається збільшення кількості коронавірусної інфекцій на 6% і збільшення смертності на 12% порівняно з попереднім тижнем, сказав Клюге.

За його словами, на регіон припадає 59% всіх випадків у всьому світі і 48% зареєстрованих смертей минулого тижня.

Якщо регіон продовжить цю траєкторію, за словами Клюге то до лютого 2022 року в регіоні може бути ще 500 тисяч нових смертей від Covid-19, і що 43 країни регіону в якийсь момент зіткнуться з високим або надзвичайним навантаженням на лікарняні.

Рекордні випадки

Протягом кількох місяців у Великій Британії спостерігається різке зростання випадків захворювання, а останніми тижнями кількість випадків на материковій Європі почали різко зростати, зокрема в Центральній та Східній Європі, а також у Росії та у Франції і Німеччині, які висловили занепокоєння щодо збільшення.

Німеччина повідомила про майже 34 тисячі нових випадків зараження в четвер, побивши рекорд, встановлений у грудні 2020 року, повідомляє Deutsche Welle. У середу французькі органи охорони здоров'я повідомили про 10 050 нових випадків коронавірусної інфекції, що вперше з 14 вересня перевищило 10 тисяч, повідомляє Reuters.

Щоденна кількість смертей, спричинених коронавірусом, залишається значно нижчою за попередні піки пандемії завдяки вакцинам, але в Європі присутнє занепокоєння щодо відставання рівня вакцинації та зменшення будь-яких обмежень щодо Covid-19.

Пандемія не закінчилася

Провідні німецькі чиновники охорони здоров’я попередили в середу, що країна вступає в четверту хвилю пандемії, і закликали більше людей робити щеплення від Covid-19, які, як доведено, зменшують тяжкість перебігу інфекції, госпіталізації та смертність.

Виступаючи на спільній пресконференції, міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан і голова Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха Лотар Вілер, заявили, що уповільнення кількості вакцинованих є проблемою, як і кількість нещеплених людей.

"Пандемія не закінчилася", — сказав Шпан, додавши, що зараз це в першу чергу "пандемія невакцинованих — і вона є масовою", — повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо ми не будемо діяти, ця четверта хвиля знову принесе багато страждань. Багато людей серйозно захворіють і помруть, а медичні служби знову будуть під надзвичайним тиском", – сказав Вілер.

За останні кілька місяців у Великій Британії різко зросла кількість випадків COVID-19, при цьому кількість нових випадків зараження щодня коливається від 40 до 50 тисяч, хоча цифри за останні дні демонструють орієнтовне зниження. У середу було зареєстровано 41 299 нових випадків.

Уряд Сполученого Королівства дуже неохоче знову вводить обмеження проти Covid-19 перед обличчям зростання випадків захворювання, оскільки раніше повідомляв громадськості, що людям потрібно "звикнути жити з вірусом".