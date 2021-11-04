ВООЗ попереджає, що Європа знову може опинилася "в епіцентрі пандемії" Covid-19

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 48919 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 87832 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 81216 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 79653 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 89592 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 67802 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 63985 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 138057 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85021 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 241587 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
86%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 13294 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 14956 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 11966 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 10530 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 14863 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 105908 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 138040 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 241567 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 415581 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 406182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20557 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26514 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27287 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28953 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 79118 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

ВООЗ попереджає, що Європа знову може опинилася "в епіцентрі пандемії" Covid-19

Київ • УНН

 • 19337 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Європа стикнулася з тривожним зростанням кількості випадків COVID-19, за словами регіонального директора ВООЗ в Європі Ганса Клюге, який попередив, що регіон знову може опинитися "в епіцентрі пандемії". Про це пише УНН з посиланням на CNBC.

ВООЗ попереджає, що Європа знову може опинилася "в епіцентрі пандемії" Covid-19

Деталі

Клюге заявив, що кількість нових випадків Covid-19 в Європі за добу наближається до рекордного рівня.

"Сьогодні кожна країна Європи та Центральної Азії стикається з реальною загрозою відродження Covid-19 або вже бореться з нею. Нинішній темп у 53 країнах викликає серйозне занепокоєння", – сказав він на брифінгу для ЗМІ у четвер.

Минулого тижня, було повідомлено про майже 1,8 мільйона нових випадків та 24 тисячі нових смертей. В Європі та Центральній Азії спостерігається збільшення кількості коронавірусної інфекцій на 6% і збільшення смертності на 12% порівняно з попереднім тижнем, сказав Клюге.

За його словами, на регіон припадає 59% всіх випадків у всьому світі і 48% зареєстрованих смертей минулого тижня.

Якщо регіон продовжить цю траєкторію, за словами Клюге то до лютого 2022 року в регіоні може бути ще 500 тисяч нових смертей від Covid-19, і що 43 країни регіону в якийсь момент зіткнуться з високим або надзвичайним навантаженням на лікарняні.

Рекордні випадки

Протягом кількох місяців у Великій Британії спостерігається різке зростання випадків захворювання, а останніми тижнями кількість випадків на материковій Європі почали різко зростати, зокрема в Центральній та Східній Європі, а також у Росії та у Франції і Німеччині, які висловили занепокоєння щодо збільшення.

Німеччина повідомила про майже 34 тисячі нових випадків зараження в четвер, побивши рекорд, встановлений у грудні 2020 року, повідомляє Deutsche Welle. У середу французькі органи охорони здоров'я повідомили про 10 050 нових випадків коронавірусної інфекції, що вперше з 14 вересня перевищило 10 тисяч, повідомляє Reuters.

Щоденна кількість смертей, спричинених коронавірусом, залишається значно нижчою за попередні піки пандемії завдяки вакцинам, але в Європі присутнє занепокоєння щодо відставання рівня вакцинації та зменшення будь-яких обмежень щодо Covid-19.

Пандемія не закінчилася

Провідні німецькі чиновники охорони здоров’я попередили в середу, що країна вступає в четверту хвилю пандемії, і закликали більше людей робити щеплення від Covid-19, які, як доведено, зменшують тяжкість перебігу інфекції, госпіталізації та смертність.

Виступаючи на спільній пресконференції, міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан і голова Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха Лотар Вілер, заявили, що уповільнення кількості вакцинованих є проблемою, як і кількість нещеплених людей.

"Пандемія не закінчилася", — сказав Шпан, додавши, що зараз це в першу чергу "пандемія невакцинованих — і вона є масовою", — повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо ми не будемо діяти, ця четверта хвиля знову принесе багато страждань. Багато людей серйозно захворіють і помруть, а медичні служби знову будуть під надзвичайним тиском", – сказав Вілер.

За останні кілька місяців у Великій Британії різко зросла кількість випадків COVID-19, при цьому кількість нових випадків зараження щодня коливається від 40 до 50 тисяч, хоча цифри за останні дні демонструють орієнтовне зниження. У середу було зареєстровано 41 299 нових випадків.

Уряд Сполученого Королівства дуже неохоче знову вводить обмеження проти Covid-19 перед обличчям зростання випадків захворювання, оскільки раніше повідомляв громадськості, що людям потрібно "звикнути жити з вірусом".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60