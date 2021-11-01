В Великій Британії зареєстрували рекордну кількість нових випадків COVID-19

Деталі

Для порівняння, днем раніше було 38 009 випадків коронавірусу та 74 випадки смерті.

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За даними університету Джонса Хопкінса, у Великій Британії з початку пандемії зафіксували 7 700 753 випадків коронавірусу, 122 614 людей померли. 79,5% населення віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,9% - однією дозою.

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