В Великій Британії зареєстрували рекордну кількість нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Згідно з урядовими даними, у понеділок у Сполученому Королівстві було зареєстровано рекордні 40 077 нових випадків COVID-19 та 40 випадків смерті людей, інформує УНН.
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Для порівняння, днем раніше було 38 009 випадків коронавірусу та 74 випадки смерті.
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За даними університету Джонса Хопкінса, у Великій Британії з початку пандемії зафіксували 7 700 753 випадків коронавірусу, 122 614 людей померли. 79,5% населення віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19 двома дозами, 86,9% - однією дозою.
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