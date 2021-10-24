Джонсон закликав населення Великої Британії зробити третє щеплення від коронавірусу

Цитата

"Вакцини допоможуть нам подолати цю зиму. Ми досягли феноменального прогресу, але наша робота ще не завершена, і ми знаємо, що захист, який забезпечують вакцини, може слабшати через півроку. Щоб захистити вас, ваших улюблених і тих, хто вас оточує, будь ласка, зробіть бустерне щеплення, як тільки ви отримаєте запрошення", - сказав Джонсон.

"Ми можемо перемогти цей вірус, ми це зробимо, але лише в тому випадку, якщо ми будемо прислухатися до вчених і піклуватися один про одного", - додав він. "Це заклик до всіх: тих, хто підходить під критерії бустерної вакцинації, хто ще не отримав другу дозу або чия дитина може отримати щеплення. Вакцини безпечні, вони рятують життя і є виходом з пандемії", - сказав прем'єр.

Доповнення

Наразі можливість пройти ревакцинацію мають жителі Сполученого Королівства старше 50 років, медичні працівники, співробітники будинків престарілих та особи з ослабленим здоров'ям. Бустерна доза доступна тільки для тих, хто зробив друге щеплення не менше пів року тому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікарні Британії на межі. Уряд країни відмовляється вводити нові обмеження COVID-19

За останніми урядовими даними, в цілому близько 86,3% жителів королівства старше 12 років (49,6 млн чоловік) вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Повністю щеплені 79% британців старше 12 років (45,5 млн чоловік). Близько 4 млн осіб отримали бустерну дозу.

У Великій Британії роблять щеплення від коронавірусу препаратами американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, британсько-шведської компанії AstraZeneca, а також американської фірми Moderna.

Нагадаємо

Британія з 11 жовтня дозволила в'їзд вакцинованим українцям без обов'язкового карантину.