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Джонсон закликав населення Великої Британії зробити третє щеплення від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав всіх жителів країни, які отримали запрошення зробити третє щеплення від коронавірусу, негайно вакцинуватися. Про це йдеться в поширеній в суботу заяві глави уряду, передає УНН.

Джонсон закликав населення Великої Британії зробити третє щеплення від коронавірусу

Цитата

"Вакцини допоможуть нам подолати цю зиму. Ми досягли феноменального прогресу, але наша робота ще не завершена, і ми знаємо, що захист, який забезпечують вакцини, може слабшати через півроку. Щоб захистити вас, ваших улюблених і тих, хто вас оточує, будь ласка, зробіть бустерне щеплення, як тільки ви отримаєте запрошення", - сказав Джонсон.

"Ми можемо перемогти цей вірус, ми це зробимо, але лише в тому випадку, якщо ми будемо прислухатися до вчених і піклуватися один про одного", - додав він. "Це заклик до всіх: тих, хто підходить під критерії бустерної вакцинації, хто ще не отримав другу дозу або чия дитина може отримати щеплення. Вакцини безпечні, вони рятують життя і є виходом з пандемії", - сказав прем'єр.

Доповнення

Наразі можливість пройти ревакцинацію мають жителі Сполученого Королівства старше 50 років, медичні працівники, співробітники будинків престарілих та особи з ослабленим здоров'ям. Бустерна доза доступна тільки для тих, хто зробив друге щеплення не менше пів року тому.

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За останніми урядовими даними, в цілому близько 86,3% жителів королівства старше 12 років (49,6 млн чоловік) вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Повністю щеплені 79% британців старше 12 років (45,5 млн чоловік). Близько 4 млн осіб отримали бустерну дозу.

У Великій Британії роблять щеплення від коронавірусу препаратами американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, британсько-шведської компанії AstraZeneca, а також американської фірми Moderna.

Нагадаємо

Британія з 11 жовтня дозволила в'їзд вакцинованим українцям без обов'язкового карантину.

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