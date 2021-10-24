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Джонсон призвал население Великобритании сделать третью прививку от коронавируса

Киев • УНН

 • 20320 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны, получивших приглашение сделать третью прививку от коронавируса, немедленно вакцинироваться. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы правительства, передает УНН.

Джонсон призвал население Великобритании сделать третью прививку от коронавируса

Цитата

"Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму. Мы достигли феноменального прогресса, но наша работа еще не завершена, и мы знаем, что помощь, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать через полгода. Чтобы защитить вас, ваших любимых и тех, кто вас окружает, пожалуйста, сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение", - сказал Джонсон.

"Мы можем победить этот вирус, мы это сделаем, но только в том случае, если мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге", - добавил он. "Это призыв ко всем: тем, кто подходит под критерии бустерной вакцинации, кто еще не получил вторую дозу или чей ребенок может получить прививки. Вакцины безопасны, они спасают жизни и является выходом из пандемии", - сказал премьер.

Дополнение

Сейчас возможность пройти ревакцинацию имеют жители Соединенного Королевства старше 50 лет, медицинские работники, сотрудники домов престарелых и лица с ослабленным здоровьем. Бустерная доза доступна только для тех, кто сделал вторую прививку не менее полгода назад.

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По последним правительственным данным, в общей сложности около 86,3% жителей королевства старше 12 лет (49,6 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 79% британцев старше 12 лет (45,5 млн человек). Около 4 млн человек получили Бустерная дозу.

В Великобритании делают прививки от коронавируса препаратами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской фирмы Moderna.

Напомним

Великобритания с 11 октября позволила въезд вакцинированным украинцам без обязательного карантина.

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