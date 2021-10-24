Джонсон призвал население Великобритании сделать третью прививку от коронавируса

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"Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму. Мы достигли феноменального прогресса, но наша работа еще не завершена, и мы знаем, что помощь, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать через полгода. Чтобы защитить вас, ваших любимых и тех, кто вас окружает, пожалуйста, сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение", - сказал Джонсон.

"Мы можем победить этот вирус, мы это сделаем, но только в том случае, если мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге", - добавил он. "Это призыв ко всем: тем, кто подходит под критерии бустерной вакцинации, кто еще не получил вторую дозу или чей ребенок может получить прививки. Вакцины безопасны, они спасают жизни и является выходом из пандемии", - сказал премьер.

Дополнение

Сейчас возможность пройти ревакцинацию имеют жители Соединенного Королевства старше 50 лет, медицинские работники, сотрудники домов престарелых и лица с ослабленным здоровьем. Бустерная доза доступна только для тех, кто сделал вторую прививку не менее полгода назад.

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По последним правительственным данным, в общей сложности около 86,3% жителей королевства старше 12 лет (49,6 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 79% британцев старше 12 лет (45,5 млн человек). Около 4 млн человек получили Бустерная дозу.

В Великобритании делают прививки от коронавируса препаратами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской фирмы Moderna.

Напомним

Великобритания с 11 октября позволила въезд вакцинированным украинцам без обязательного карантина.