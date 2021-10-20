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Лікарні Британії на межі. Уряд країни відмовляється вводити нові обмеження COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Лікарні Великої Британії знаходяться на межі. Можновладці закликають громадян носити маски і робити щеплення, щоб не потрапити до сумної статистики інфікованих Covid-19. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Лікарні Британії на межі. Уряд країни відмовляється вводити нові обмеження COVID-19

Деталі

Велика Британія займає восьме місце в світі за кількістю загиблих від COVID-19, а це майже 139 тисяч людей.

Велика Британія одією з перших країн Європи почала свою програму вакцинації, а згодом прем'єр-міністр Борис Джонсон скасував майже всі обмеження COVID-19, навіть заходи соціальної дистанції і заборону на використання масок.

Уряд Джонсона заявив, що довіряє вакцинації, в тому числі ревакцинації для вразливих груп населення, щоб уникнути локдауну під час майбутньої зими.

"Число випадків COVID-19 зростає, і наближається зима. Якщо ви ще не зробили щеплення, саме час. Якщо вам запропонують ревакцинацію, прохання прийняти цю пропозицію, - повідомив головний лікар Кріс Вітт. - Вентиляція, маски в завантажених внутрішніх приміщеннях і миття рук як і раніше важливі".

Лікарі висловили стурбованість тим, що збільшення кількості померлих в лікарнях, в поєднанні з зайнятістю Національної служби охорони здоров'я (NHS) сезонними вірусами, заважає нормальному функціонуванню.

Виконавчий директор Конфедерації NHS Метью Тейлор, закликав Джонсона вжити карантинних заходів, такі як носіння масок і робота з дому.

"Я кожен день розмовляю з лідерами охорони здоров'я, і ​​я буквально не зустрічав жодного лідера, який би не сказав, що їх служба зараз знаходиться під великим тиском. Зараз середина жовтня. Буде тільки гірше", - заявив Тейлор.

Міністр бізнесу Великої Британії Квазі Квартенг вважає, що буде введений ще один локдаун, якщо найближчим часом не будуть прийняті нові обмежувальні заходи.

"Міністри, вчені, експерти переглядають дані щогодини, - повідомив він BBC. - І ми думаємо, що прийшов час... для Плану Б зараз".

У парламентському звіті Великої Британії повідомляється, що в результаті пандемії померли тисячі людей, смерті яких можна було б уникнути, якби ізоляція та інші карантинні обмеження були введені вчасно.

Доповнення

В середу Велика Британія повідомила про 223 нові випадки смерті від COVID-19, що є найвищим щоденним показником від березня, а кількість випадків захворювання є найвищим в Європі.

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