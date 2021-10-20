Больницы Британии на пределе. Правительство страны отказывается вводить новые ограничения COVID-19

Детали

Великобритания занимает восьмое место в мире по количеству погибших от COVID-19, а это почти 139 тысяч человек.

Великобритания одна из первых стран Европы начала свою программу вакцинации, а впоследствии премьер-министр Борис Джонсон отменил почти все ограничения COVID-19, а также меры социальной дистанции и запрет на использование масок.

Правительство Джонсона заявило, что доверяет вакцинации, в том числе ревакцинации для уязвимых групп населения, чтобы избежать локдауна во время будущей зимы.

"Число случаев COVID-19 растет, и приближается зима. Если вы еще не сделали прививку, самое время. Если вам предложат ревакцинацию, просьба принять это предложение, - сообщил главный врач Крис Витт. - Вентиляция, маски в загруженных внутренних помещениях и мытье рук по-прежнему важны".

Врачи выразили обеспокоенность тем, что увеличение количества умерших в больницах, в сочетании с занятостью Национальной службы здравоохранения (NHS) сезонными вирусами, мешает нормальному функционированию.

Исполнительный директор Конфедерации NHS Мэтью Тейлор призвал Джонсона принять карантинные мероприятия, такие как ношение масок и работа из дома.

"Я каждый день разговариваю с лидерами здравоохранения, и я буквально не встречал ни одного лидера, который бы не сказал, что их служба сейчас находится под большим давлением. Сейчас середина октября. Будет только хуже", - заявил Тейлор.

Министр бизнеса Великобритании Квази Квартенг считает, что будет введен еще один локдаун, если в ближайшее время не будут приняты новые ограничительные меры.

"Министры, ученые, эксперты просматривают данные каждый час, - сообщил он BBC. - И мы думаем, что пришло время... для Плана Б сейчас".

В парламентском отчете Великобритании сообщается, что в результате пандемии умерли тысячи людей, смерти которых можно было бы избежать, если бы изоляция и другие карантинные ограничения были введены вовремя.

Дополнение

В среду Великобритания сообщила о 223 новых случаях смерти от COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем с марта, а количество случаев заболевания является самым высоким в Европе.