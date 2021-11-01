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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Великобритании зарегистрировали рекордное количество новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 22926 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Соответствии с правительственными данным, в понедельник в Соединенном Королевстве было зарегистрировано рекордные 40  077 новых случаев COVID-19 и 40 случаев смерти людей, информирует УНН.

В Великобритании зарегистрировали рекордное количество новых случаев COVID-19

Детали

Для сравнения, днем ранее было 38 009 случаев коронавируса и 74 случая смерти.

Добавим

По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала пандемии зафиксировали 7 700 753 случаев коронавируса, 122 614 человек скончались. 79,5% населения в возрасте от 12 лет вакцинировались против COVID-19 двумя дозами, 86,9% - одной дозой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон призвал население Великобритании сделать третью прививку от коронавируса

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