В Великобритании зарегистрировали рекордное количество новых случаев COVID-19

Детали

Для сравнения, днем ранее было 38 009 случаев коронавируса и 74 случая смерти.

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По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала пандемии зафиксировали 7 700 753 случаев коронавируса, 122 614 человек скончались. 79,5% населения в возрасте от 12 лет вакцинировались против COVID-19 двумя дозами, 86,9% - одной дозой.

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