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Німецька влада забила тривогу через “пандемію нещеплених”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр охорони Здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив, що його країна переживає “масову” пандемію нещеплених. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Німецька влада забила тривогу через “пандемію нещеплених”

Деталі

Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив, що пандемія ще далека від завершення.

“В цей час ми переживаємо масову пандемію нещеплених. Якби більше людей дозволили зробити собі вакцинацію, у відділеннях інтенсивної терапії було б менше пацієнтів з коронавірусом”, — сказав він.

У середу влада повідомила про 2220 пацієнтів, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії. Крім того, за останній тиждень у Німеччині від коронавірусу померло 666 осіб.

Глава німецького агентства по боротьбі з хворобами та президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер назвав недавнє зростання показників інфікування лякаючим.

“Четверта хвиля розвивається саме так, як ми побоювалися, тому що вакцину отримали мало людей”, — сказав Вілер.

Додамо

Відсоток вакцинованого населення в Німеччині за останній місяць фактично не змінився і становить 66%. В інших європейських країнах показники вакцинації набагато вище.

Нагадаємо

У Німеччині зафіксували найвищий рівень зараження COVID-19 від травня.

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