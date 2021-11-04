Німецька влада забила тривогу через “пандемію нещеплених”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр охорони Здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив, що його країна переживає “масову” пандемію нещеплених. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив, що пандемія ще далека від завершення.
“В цей час ми переживаємо масову пандемію нещеплених. Якби більше людей дозволили зробити собі вакцинацію, у відділеннях інтенсивної терапії було б менше пацієнтів з коронавірусом”, — сказав він.
У середу влада повідомила про 2220 пацієнтів, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії. Крім того, за останній тиждень у Німеччині від коронавірусу померло 666 осіб.
Глава німецького агентства по боротьбі з хворобами та президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер назвав недавнє зростання показників інфікування лякаючим.
“Четверта хвиля розвивається саме так, як ми побоювалися, тому що вакцину отримали мало людей”, — сказав Вілер.
Додамо
Відсоток вакцинованого населення в Німеччині за останній місяць фактично не змінився і становить 66%. В інших європейських країнах показники вакцинації набагато вище.
Нагадаємо
У Німеччині зафіксували найвищий рівень зараження COVID-19 від травня.