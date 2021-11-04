Немецкие власти забили тревогу из-за “пандемии непривитых”
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр Здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что его страна переживает “массовую” пандемию непривитых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что пандемия еще далека от завершения.
“В это время мы переживаем массовую пандемию непривитых. Если бы больше людей позволили сделать себе вакцинацию, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом”, — сказал он.
В среду власти сообщили о 2220 пациентов, находящихся на койках интенсивной терапии. Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек.
Глава немецкого агентства по борьбе с болезнями и президент Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал недавний рост показателей инфицирования пугающим.
“Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что вакцину получили мало людей”, — сказал Вилер.
Добавим
Процент вакцинированного населения в Германии за последний месяц фактически не изменился и составляет 66%. В других европейских странах показатели вакцинации намного выше.
Напомним
В Германии зафиксировали самый высокий уровень заражения COVID-19 от мая.