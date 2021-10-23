У Німеччині зафіксували найвищий рівень зараження COVID-19 від травня

Деталі

Проте, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан зазначив, що Німеччина могла б впоратися набагато краще завдяки вакцинації, хоча він зауважив, що такі обмеження, як носіння масок і обмеження активності в приміщенні для нещеплених людей, збережуться до наступної весни.

Семиденний рівень захворюваності, який до серпня використовувався для прийняття рішення про введення більш строгих обмежень на COVID-19, виріс до 100 випадків на 100 тисяч населення в суботу з 95 випадків в п'ятницю, повідомив Інститут Роберта Коха, який відповідає за контроль захворюваності.

Лідери 16 земель Німеччини обговорюють, як діяти в ситуації після того, як 25 листопада закінчиться дія загальнонаціонального надзвичайного стану, а це означає, що обмеження автоматично закінчаться, якщо вони не будуть продовжені парламентським голосуванням.

Шпан повідомив в суботу, що повинна бути можливість скасувати надзвичайний стан, при цьому потрібно дотримуватись правил, що вимагають носіння маски і доказів вакцинації, одужання або негативного результату тесту для входу в більшість закритих громадських місць.

"Очевидно, що ми можемо впоратися з більш високою захворюваністю, великою кількістю інфекцій краще, набагато краще, не перевантажуючи систему охорони здоров'я, тому що багато хто з них вже вакциновані, - сказав Шпан в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk. - Цей шлях від надзвичайного стану до стану особливої ​​обережності і нормального стану, ймовірно, станеться навесні, якщо не буде нового варіанту...".

Однак він зазначив, що в деяких частинах Німеччини з більш низьким рівнем вакцинації, таких як Саксонія і Тюрінгія, вже спостерігається тиск на лікарні через зростання числа інфекцій.

Додамо

У суботу в Німеччині було зареєстровано 15 145 нових випадків зараження, що на 4 196 більше, ніж минулої суботи, і ще 86 осіб померли, в результаті чого загальна кількість досягла 95 077 випадків.

Близько 66% жителів Німеччини повністю вакциновані в порівнянні з 63,3% жителів Європейського Союзу.