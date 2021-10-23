В Германии зафиксировали самый высокий уровень заражения COVID-19 с мая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Германии зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом с середины мая в субботу, достигнув порога в 100 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней, который ранее служил критерием для введения строгой изоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Однако, министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что Германия могла бы справиться гораздо лучше благодаря вакцинации, хотя он отметил, что такие ограничения, как ношение масок и ограничения активности в помещении для непривитых людей, сохранятся до следующей весны.
Семидневный уровень заболеваемости, который до августа использовался для принятия решения о введении более строгих ограничений на COVID-19 вырос до 100 случаев на 100 тысяч населения в субботу с 95 случаев в пятницу, сообщил Институт Роберта Коха, который отвечает за контроль заболеваемости.
Лидеры 16 земель Германии обсуждают, как действовать в ситуации после того, как 25 ноября закончится действие общенационального чрезвычайного положения, а это значит, что ограничения автоматически закончатся, если они не будут продлены парламентским голосованием.
Шпан сообщил в субботу, что должна быть возможность отменить чрезвычайное положение, при этом нужно соблюдать правила, требующие ношение маски и доказательств вакцинации, выздоровления или отрицательного результата теста для входа в большинство закрытых общественных мест.
"Очевидно, что мы можем справиться с более высокой заболеваемостью, большим количеством инфекций лучше, намного лучше, не перегружая систему здравоохранения, так как многие из них уже вакцинированы, - сказал Шпан в интервью радио Deutschlandfunk. - Этот путь от чрезвычайного состояния в состояние особой осторожности и нормального состояния, вероятно, произойдет весной, если не будет нового варианта...".
Однако он отметил, что в некоторых частях Германии с более низким уровнем вакцинации, таких как Саксония и Тюрингия, уже наблюдается давление на больницы из-за роста числа инфекций.
Добавим
В субботу в Германии было зарегистрировано 15 145 новых случаев заражения, что на 4 196 больше, чем в прошлую субботу, и еще 86 человек умерли, в результате чего общее количество достигло 95 077 случаев.
Около 66% жителей Германии полностью вакцинированы по сравнению с 63,3% жителей Европейского Союза.