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В Германии зафиксировали самый высокий уровень заражения COVID-19 с мая

Киев • УНН

 • 19341 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Германии зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом с середины мая в субботу, достигнув порога в 100 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней, который ранее служил критерием для введения строгой изоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Германии зафиксировали самый высокий уровень заражения COVID-19 с мая

Детали

Однако, министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что Германия могла бы справиться гораздо лучше благодаря вакцинации, хотя он отметил, что такие ограничения, как ношение масок и ограничения активности в помещении для непривитых людей, сохранятся до следующей весны.

Семидневный уровень заболеваемости, который до августа использовался для принятия решения о введении более строгих ограничений на COVID-19 вырос до 100 случаев на 100 тысяч населения в субботу с 95 случаев в пятницу, сообщил Институт Роберта Коха, который отвечает за контроль заболеваемости.

Лидеры 16 земель Германии обсуждают, как действовать в ситуации после того, как 25 ноября закончится действие общенационального чрезвычайного положения, а это значит, что ограничения автоматически закончатся, если они не будут продлены парламентским голосованием.

Шпан сообщил в субботу, что должна быть возможность отменить чрезвычайное положение, при этом нужно соблюдать правила, требующие ношение маски и доказательств вакцинации, выздоровления или отрицательного результата теста для входа в большинство закрытых общественных мест.

"Очевидно, что мы можем справиться с более высокой заболеваемостью, большим количеством инфекций лучше, намного лучше, не перегружая систему здравоохранения, так как многие из них уже вакцинированы, - сказал Шпан в интервью радио Deutschlandfunk. - Этот путь от чрезвычайного состояния в состояние особой осторожности и нормального состояния, вероятно, произойдет весной, если не будет нового варианта...".

Однако он отметил, что в некоторых частях Германии с более низким уровнем вакцинации, таких как Саксония и Тюрингия, уже наблюдается давление на больницы из-за роста числа инфекций.

Добавим

В субботу в Германии было зарегистрировано 15 145 новых случаев заражения, что на 4 196 больше, чем в прошлую субботу, и еще 86 человек умерли, в результате чего общее количество достигло 95 077 случаев.

Около 66% жителей Германии полностью вакцинированы по сравнению с 63,3% жителей Европейского Союза.

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